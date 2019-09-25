«Локомотив» без Мактавиша разгромил рижское «Динамо»

«Локомотив» в Ярославле обыграл рижское «Динамо» со счетом 4:0. Это первый матч и первая победа хоккейной команды после недавней отставки главного тренера – Крэйга Мактавиша.

Счет в матче был открыт под конец первого периода. Шайбу записал в актив Павел Красковский. Во втором периоде по разу отличились Рушан Рафиков и Николай Коваленко. В третьем – счет 4:0 сделал Стефан Да Коста.

«Смена тренера – всегда эмоциональная встряска для команды. Это и возможность для игроков показать себя перед новым наставником, ведь неизвестно долго ли будет Ардашев исполнять обязанности главного тренера. Победе поспособствовало также само рижское "Дианамо", которое имеет проблемы в обороне. Очень плохо в этом сезоне у них играют вратари», – рассказал изданию «Собака.ru» хоккейный комментатор Дмитрий Жданюк.

Александру Ардашеву удалось дебютировать с победы на посту исполняющего обязанности главного тренера «Локомотива». Вратарь Илья Коновалов, отразивший 19 бросков, стал лучшим игроком матча. «Собака.ru» рассказывала, что по итогам минувшего сезона он был признан еще и лучшим новичком КХЛ.