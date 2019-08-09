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Ярославец стал чемпионом Европы по пауэрлифтингу

Алексей Новейков из Ярославля выиграл первенство Европы по классическому жиму. Спортсмен сумел поднять от груди штангу в 180 килограммов. Это на 15 килограммов больше, чем тот вес, с которым сумел справится его ближайший конкурент – швед Патрик Форнандер. 

Фотографию с подписью «Абсолютный чемпион Европы в М2» ярославец опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

– Есть ещё порох в пороховницах, знай наших! Поздравляю с высшим достижением! – пишет в комментариях Владимир Зайцев.

Новейков выступал в весовой категории до 83 килограммов, Masters 2. Соревнования проходили в Люксембурге.  

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Автор: ysobolev
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