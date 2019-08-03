Переводчиком нового главного тренера «Локомотива» будет чемпион мира

Денису Гребешкову 35 лет. Он родился в Ярославле. Здесь же и начал заниматься хоккеем. В начале 2000-х, после пары сезонов за «Локомотив», он отправился в НХЛ. На драфте был выбран «Лос-Анджелес Кингз» под общим – довольно высоким – 18 номером. После – выступал за «Нью-Йорк Айлендерс», куда недавно перебрался другой ярославец – вратарь Семен Варламов, за «Нэшвилл Предаторз», а дольше всего, в совокупности 4 года, за «Эдмонтон Ойлерз» – родной клуб для Крэйга Мактавиша. За время своей «заокеанской» карьеры возвращался в Россию – в «Локомотив», СКА, «Югру» и «Витязь».