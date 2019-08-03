Переводчиком нового главного тренера «Локомотива» будет чемпион мира
Переводить команды главного тренера «Локомотива» Крэйга Мактавиша с английского на русский будет Денис Гребешков. В прошлом двукратный чемпион мира. Эту информацию сегодня подтвердили в клубе.
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Денис Гребешков. Фото: группа ХК «Локомотив» во «ВКонтакте»
Денису Гребешкову 35 лет. Он родился в Ярославле. Здесь же и начал заниматься хоккеем. В начале 2000-х, после пары сезонов за «Локомотив», он отправился в НХЛ. На драфте был выбран «Лос-Анджелес Кингз» под общим – довольно высоким – 18 номером. После – выступал за «Нью-Йорк Айлендерс», куда недавно перебрался другой ярославец – вратарь Семен Варламов, за «Нэшвилл Предаторз», а дольше всего, в совокупности 4 года, за «Эдмонтон Ойлерз» – родной клуб для Крэйга Мактавиша. За время своей «заокеанской» карьеры возвращался в Россию – в «Локомотив», СКА, «Югру» и «Витязь».
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Фото: Жанна Чютилова
– В тренерском штабе по-русски не говорят ни Крэйг Мактавиш, ни Майк Пелино. Дмитрий Красоткин, в свою очередь, не говорит по-английски. Только Вячеслав Уваев, игравший в Италии, знает иностранный язык. Тяжеловато. Назначение на роль переводчика Дениса Гребешкова – любопытный эксперимент. Чемпион мира, России – он имеет опыт игры на самом высоком уровне, в том числе под руководством Мактавиша. Быть может, потом из переводчика Гребешков превратится в тренера. Хочется верить, что он принесет пользу «Локомотиву», – отметил в разговоре с изданием «Собака.ru» хоккейный комментатор Дмитрий Жданюк.
За время своей игровой карьеры защитник Денис Гребешков провел более 500 матчей. Имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – этому поспособствовала победа сборной России на чемпионатах мира в 2008 и 2009 годах.
Напомним, ранее «Собака.ru» подробно рассказывала о новом тренере «Локомотива» Крэйге Мактавише – он был одним из самых известных игроков НХЛ.
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