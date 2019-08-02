В Ярославле пройдет чемпионат мира по волейболу 2022 года
Ярославль стал одним из 10 городов России, которые примут чемпионат мира по волейболу в 2022 году. Планируется, что здесь пройдут матчи группового этапа.
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Фото: FIVB
Напомним, 8 городов были определены еще в конце весны: Москва, Петербург, Екатеринбург, Калининград, Казань, Красноярск, Уфа и Новосибирск. Теперь Международная федерация волейбола утвердила еще два – Ярославль и Кемерово.
– Безусловно, впереди много организационной работы. Но опыт проведения крупных спортивных мероприятий у нас есть. Пребывание в нашем городе спортсменов, а также гостей чемпионата сделаем комфортным, интересным и безопасным, – написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в Facebook.
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Фото: FIVB
Эксперты отмечают, что в Ярославле – богатые волейбольные традиции. Местные воспитанники – Максим Михайлов, Сергей Гранкин, Александр Соколов, Юрий Бережко – становились олимпийскими чемпионами в Лондоне. Кроме того, почетный президент «Ярославича» Сергей Шляпников в качестве главного тренера в 2017 году привел сборную России к победе на чемпионате Европы, а спустя год – в Лиге наций.
Теперь в городе предстоит построить специально для первенства спортивный дворец. «Собака.ru» рассказывала, что он будет на 6 тысяч мест. Только на проектирование арены потратят более 100 миллионов рублей. Возводить же ее начнут в 2020 году.
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