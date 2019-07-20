Ярославский «Шинник» оказался в лидерах чемпионата страны

«Шинник» выиграл третий матч подряд в новом сезоне Футбольной национальной лиги. Победа над «Нижним Новгородом» со счетом 1:3 в канун выходных позволила ярославской команде подняться на первые строчки турнирной таблицы.

Встреча была особенно динамичной в начале. «Шинник» открыл счет уже на 3 минуте – отличился Дмитрий Самойлов. Спустя 7 минут Эльдар Низамутдинов укрепил превосходство – 0:2. Затем на 13 минуте матча «Нижний Новгород» сократил отставание – 1:2. Финальный счет на табло установился в конце второго тайма – 1:3 в пользу ярославцев после удара Алексея Пугина.

В настоящий момент «Шинник» находится на 3 месте в турнирной таблице ФНЛ. Он набрал 9 очков в трех играх. Столько же очков у лидирующего «Химика», а также «Ротора» и «Торпедо».

Следующий матч ярославская команда проведет 24 июля против «Армавира» на домашнем стадионе.

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