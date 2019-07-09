В Ярославской области появится поле для гольфа

В 30-ти километрах от Рыбинска появится профессиональное поле для гольфа, сообщает портал ГОЛЬФ.РУ. Уже готов драйвинг-рейндж – это площадка для отработки дальних ударов, которая откроется 14 июля. Следом появятся клубный дом и поле пит-энд-патт – для игры на короткой дистанции.

– Появление материально-технической базы такого масштаба для гольфистов позволит и нашему виду спорта стать еще более массовым, а значит конкурентно-способным, – пишет автор портала Денис Виноградов.

Гольф-поле «Коприно» находится на территории туристического кластера «Ярославское взморье». Оно раскинется почти на 90 гектаров. В итоге здесь будет 18 лунок. Однако планируется, что откроются они не сразу, а по 3-5 в год. Строительством занимается московская компания «Геокам Гольф», имеющая в портфолио ряд удачных проектов.

Отметим, гольф наиболее популярен в США. В тройке лидеров также Япония и Великобритания, но с большим отставанием от американцев по количеству полей для этого вида спорта в стране. В России первое поле для гольфа на 18 лунок появилось в Московской области только в 1994 году. Сейчас они есть лишь в немногих регионах.