В Ярославле откроется музей «Шинника»

В Ярославле откроется музей футбольного клуба «Шинник». Искать его долго не придется – экспозиция будет размещена в здании самого стадиона – под Западной трибуной.

– Считаю, что у каждой спортивной команды – хоккейной, футбольной, волейбольной – должно быть что-то подобное. «Шинник» существует уже 62 года, поэтому есть, что вспомнить: мы играли на высоком уровне, выступали в еврокубках. Надеюсь, многие юные болельщики смогут прийти в музей и познакомиться с историей клуба, – рассказал изданию «Собака.ru» спортивный обозреватель Дмитрий Жданюк.

Планы по созданию музея обсуждались давно. Сейчас в «Шиннике» решают, как будет оформлена выставка. Готовы принять предложения болельщиков. Точная дата открытия пока остается неизвестной.

Фото: ФК «Шинник»