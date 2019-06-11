Пенсионерам будет где заняться спортом в Иванове

Возраст – состояние души. В четверг, 13 июня, в Иванове откроется спортивная площадка для пожилых людей и тех, кто имеет проблемы со здоровьем. Об этом сообщает издание IvanovoNews.

Место для занятия физкультурой появится в парке «Харинка». Проект «Территория здоровья» стал победителем конкурса Фонда Президентских грантов. Средства гранта ушли на установку специальных тренажеров, содействовали в этом городские власти.