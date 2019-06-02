В Ярославле восстановили картодром. Построенный в 1980-е годы и являющийся одним из первых подобных сооружений в России, он изрядно обветшал – последний раз трассу ремонтировали в 2014 году. Теперь она соответствует стандартам безопасности.

На картодроме заменили асфальт, местами даже с основанием. Нанесли разметку, установили дренажные системы с водоотведением. Финансирование работ взяли на себя крупнейшая в регионе IT-компания «Тензор» и ряд других коммерческих организаций, занимающихся в том числе дорожным ремонтом.

– Спасибо руководству компаний за этот подарок, за вклад в общее дело воспитания подрастающего поколения. Достойный пример участия бизнеса в жизни города, – сказал на открытии мэр Ярославля Владимир Волков.

Картодром расположен возле пересечения Промышленного шоссе и улицы Механизаторов – за Велодромом, который предваряет въезд в Дзержинский район города. Трасса принадлежит спортивно-техническому клубу «Мотор». Картингом в нем занимаются 40 детей в возрасте от 5 до 16 лет.

Каждый год здесь проходит Кубок Нечерноземья, проводятся межрегиональные, городские и любительские старты. Спортсмены клуба «Мотор» часто побеждают на соревнованиях по всей России.

Отметим, в конце октября 2017 года картингисты Ярославля провели сбор подписей под петицией, адресованной губернатору Дмитрию Миронову и мэру Владимиру Волкову. По словам спортсменов, изношенное асфальтовое покрытие трассы ставило под угрозу само существование профессионального картинга в Ярославле.

Фото: Мэрия Ярославля, Алексей Гробов, «Дороги Ярославской области».