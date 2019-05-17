«Локомотив» возглавил известный игрок и тренер НХЛ

Новым главным тренером «Локомотива» стал Крэйг Мактавиш. Канадскому специалисту 60 лет. В прошлом он был известным хоккеистом в НХЛ – выиграл четыре раза Кубок Стэнли. После – начал тренерскую и менеджерскую карьеры.

Фото: Bill Streicher, USA TODAY.

В качестве центрального нападающего Мактавиш выступал за пять клубов НХЛ: «Эдмонтон Ойлерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфия Флайерз» и «Сент-Луис Блюз».

Очевидно, что «Эдмонтон» имеет особое значение в спортивной карьере Мактавиша. Здесь он с 1985 года отыграл девять сезонов. В одно время его партнером по команде был легендарный хоккеист Уйэн Гретцки.

– По моему опыту в хоккее, такой парень как Крэйг, с которым я играл, видел его в роли тренера, скаута, наконец, менеджера – это находка. Он понимает игру и знает, как нужно создавать команду, – так Гретцки отзывался о нынешнем тренере «Локомотива».

До 1997 году Крэйг Мактавиш играл без шлема – сейчас это кажется невероятным. Ему это разрешалось, так как свой первый профессиональный контракт он заключил до того, как шлем стал обязательным для игроков НХЛ. Спортивные журналисты отмечали, что его лицо и голова всегда были в ссадинах и синяках. Однако Мактавиш не изменял привычке – говорил, уже слишком поздно переучиваться.

С 2000 по 2009 годы Мактавиш тренировал «Эдмонтон», а с 2013 года являлся генеральным менеджером клуба. Спустя два года стал вице-президентом по хоккейным операциям. Кроме этого, в разные годы был тренером в АХЛ, а также привлекался в роли ассистента наставника в сборную Канады, с которой дважды завоевывал серебро чемпионатов мира.

– «Локомотив» взял интересного тренера. Это не абы кто, а очень известный в хоккейных кругах человек. Ему доверяет руководство, раз подписан 2-х летний контракт. Немного смущает, что он давно не тренировал, а работал в менеджменте «Эдмонтона». Однако Мактавиш – это имя, и на него могут прийти хорошие игроки, – оценил назначение хоккейный комментатор Дмитрий Жданюк.

Скоро Крэйг Мактавиш объявит, какие еще тренеры будут помогать ему в руководстве «Локомотивом», то есть войдут в тренерский штаб.