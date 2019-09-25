В Ярославле начнут тестировать систему безналичной оплаты в транспорте

Уже с октября в Ярославле начнут тестировать систему электронной оплаты проезда в общественном транспорте. С начала 2020 года она начнет внедряться полноценно.

Такую информацию сегодня озвучил на заседании комиссии муниципалитета директор департамента городского хозяйства Сергей Волканевский. На каких маршрутах будет доступен этой осенью безналичный расчет – неизвестно.

Ранее «Собака.ru» рассказывала, что с 1 октября в Ярославле подорожает проезд до 28 рублей. Власти объяснили повышение цены. Кроме того, в Иванове купить билет в троллейбусе давно можно с помощью смартфона.