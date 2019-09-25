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В Ярославле начнут тестировать систему безналичной оплаты в транспорте

Уже с октября в Ярославле начнут тестировать систему электронной оплаты проезда в общественном транспорте. С начала 2020 года она начнет внедряться полноценно.

  • Фото: Мэрия Ярославля

Такую информацию сегодня озвучил на заседании комиссии муниципалитета директор департамента городского хозяйства Сергей Волканевский. На каких маршрутах будет доступен этой осенью безналичный расчет – неизвестно. 

Ранее «Собака.ru» рассказывала, что с 1 октября в Ярославле подорожает проезд до 28 рублей. Власти объяснили повышение цены. Кроме того, в Иванове купить билет в троллейбусе давно можно с помощью смартфона.

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Автор: ysobolev
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