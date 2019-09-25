Село Бухалово Ярославской области может стать самым веселым в России

Село под названием Бухалово лидирует в конкурсе на самое веселое название населенного пункта в стране. Всего за победу борются 10 объектов.

Ярославскую область представляет не только Бухалово, но еще и село Горе-Грязь, название которому, согласно легенде, дала сама Екатерина II, которой бросилось в глаза отсутствие чистоты в этом месте. Среди конкурентов – Выдропужск (Тверская область), Большой Смердяч (Вологодская область), Адищево (Костромская область), Раздирашки (Ивановская область) и другие.

Конкурс проводит сервис путешествий Tutu.ru. Любой желающий может сделать свой выбор на странице во «ВКонтакте».

Уже состоялись три раунда. В них первенствовали населенные пункты Мухоудеровка (Белгородская область), Хохотуй (Забайкальский край) и Свиногорье (Татарстан).

Сообщается, что голосование продлится до 28 сентября.