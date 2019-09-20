В Ярославле выросла стоимость проезда в транспорте

С 1 октября проезд в общественном транспорте Ярославля будет стоить 28 рублей. Соответствующее постановление подписали в мэрии. Сейчас цена билета составляет 23 рубля в автобусах, троллейбусах и трамваях, а в маршрутных такси – 26 рублей.

Власти отмечают, что тарифы не пересматривались более двух лет. За это время выросла стоимость топлива на 32,2% и киловатта электроэнергии на 30%. Увеличился и НДС до 20%.

Изначально перевозчики хотели повышения стоимости до 32 рублей, а также настаивали на пересмотре скидок по проездным.