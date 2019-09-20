В Ярославле выросла стоимость проезда в транспорте
С 1 октября проезд в общественном транспорте Ярославля будет стоить 28 рублей. Соответствующее постановление подписали в мэрии. Сейчас цена билета составляет 23 рубля в автобусах, троллейбусах и трамваях, а в маршрутных такси – 26 рублей.
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Фото: Мэрия Ярославля
Власти отмечают, что тарифы не пересматривались более двух лет. За это время выросла стоимость топлива на 32,2% и киловатта электроэнергии на 30%. Увеличился и НДС до 20%.
Изначально перевозчики хотели повышения стоимости до 32 рублей, а также настаивали на пересмотре скидок по проездным.
«Мы акцентировали внимание на экономически обоснованном тарифе, утвержденном на 2019 год, а именно до 28 рублей. Данные изменения вступят в силу с 1 октября. При этом будет сохранена стоимость проездных билетов для льготных категорий граждан», – приводятся слова на сайте мэрии первого заместителя директора департамента городского хозяйства Сергея Волканевского.
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