В Ярославской области могут ввести 4-х дневную рабочую неделю

В Министерстве труда могут провести эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Его участниками с 2019 года являются и заводы Ярославской области.

По информации газеты «Известия», совещание, посвященное этому вопросу, состоится на этой неделе.

– На предприятиях… работники 30–40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным, – приводит издание слова замминистра экономического развития Петра Засельского.

Внедрение четырехдневной рабочей недели активно обсуждалось этим летом. Допустил такую возможность глава правительства Дмитрий Медведев.

Отметим, до 2024 года в Ярославской области в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» планировалось привлечь не менее 87 средних и крупных предприятий. Производительность труда на них должна увеличиться на 5%.