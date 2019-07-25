В Костроме ловят велосипедистов, нарушающих правила

Костромские госавтоинспекторы выявили самые распространенные нарушения правил дорожного движения велосипедистами. Чаще всего они неправильно пересекают проезжую часть – едут по зебре, а должны идти пешком и везти велосипед рядом. Кроме того, передвигаясь по дороге, многие велосипедисты не предупреждают автомобилистов о своих маневрах, а должны указывать рукой, куда будут поворачивать.

С начала года в Костроме дорожные полицейские совершили 28 рейдов, цель которых – профилактическая работа с велосипедистами. За это время было пресечено столько же административных правонарушений со стороны и прохожих, и велолюбителей, и автомобилистов. В некоторых патрулированиях принимали участие общественники.

Добавим, что за минувшие семь месяцев в Костроме случилось 16 ДТП с участием велосипедистов.