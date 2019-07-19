Кострома – Москва: стало известно, насколько популярен новый утренний поезд

За полгода более 63 тысяч пассажиров проехались на утреннем поезде из Костромы до Москвы. Этот прямой маршрут появился в прошлом феврале. Согласно опубликованным Северной железной дорогой цифрам, каждый день состав перевозит примерно по 420 человек.

В 6 утра поезд отправляется из Костромы и приезжает в столицу к полудню. Заполняемость вагонов при этом – 60,3%. Куда более популярнее поезд Ярославль – Москва – Ярославль. За первые 6 месяцев 2019 года он перевез более 540 тысяч пассажиров. При этом заполняемость сравнима с костромским – 62,4%. Хотя в праздничные дни были заняты до 91,6% мест.

