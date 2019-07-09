Губернатор Костромской области опустился в медиарейтинге

Глава Костромской области Сергей Ситников занял 79 место из 85 в медиарейтинге глав регионов России. Его представила компания «Медиалогия» по итогам июня.

Ситников опустился на три позиции. Выше него в таблице оказались все главы соседних областей. Наиболее близок к костромскому губернатору в рейтинге – глава Ивановской области Станислав Воскресенский.

Среди губернаторов Центрального федерального округа Сергей Ситников оказался на предпоследнем месте – 17 из 18.

Рейтинг «Медиалогии» формируется на основе более 51 тысячи источников: телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Ранее «Собака.ru» рассказывала, что заработал губернатор Сергей Ситников за минувший год не так уж и много. А недавно Костромская область обошла многие соседние регионы по доходам населения.