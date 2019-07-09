Костромская область обошла соседей в рейтинге регионов по доходам населения

В лидерах вовсе не Москва. Костромская область заняла 33 место в рейтинге регионов по доходам населения. Его опубликовало «РИА Новости».

Если говорить о соседях, то Костромская область уступила лишь Нижегородской (20 место). Однако опередила Ярославскую (45 место), Вологодскую (52 место), Ивановскую (57 место) и Кировскую области (69 место). Рейтинг составлялся по соотношению доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году – с января по декабрь в Центральном федеральном округе он рос от 16,7 до 17,4 тысяч рублей в месяц.

Отношение доходов к фиксированному набору товаров в Костромском регионе – 1,51. На первом месте в таблице оказался Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 3,05. Замыкает таблицу Республика Тыва – рейтинг 0,88.

Стоит, отметить, что 12,7% населения в Костромской области живут за чертой бедности. В Ярославском и Нижегородском регионе этот показатель ниже.

Что касается столицы, то Москва – на 7 месте рейтинга с результатом 2,07. Строкой ниже – Московская область, показатель 2,02. Санкт-Петербург только на 9-м – показатель 1,93.

Недавно «Собака.ru» рассказывала, что средняя зарплата в Костромской области за первые месяцы этого года составила чуть больше 30 тысяч рублей, а в Ярославской – 35 тысяч.

Фото: Анатолий Войнов