В Иванове отметили День семьи, любви и верности

Более 100 семей прошли парадом по набережной реки Уводи – и это было только началом. В Иванове состоялся фестиваль «Семья – колыбель счастья». Он приурочен ко Дню семьи, любви и верности, который отметят в России 8 июля.

Несмотря на пасмурную погоду, организаторы и участники постарались сделать праздник ярким – собравшиеся несли множество воздушных шаров, состоялся концерт, проходили мастер-классы по изготовлению игрушек и разные интерактивные программы.

На празднике наградили победителей городского конкурса «Семья года – 2019». Медали «За любовь и верность» вручили семье Артемовых, Грачевых и Фадеевых. Отдельно были отмечены лучшие в номинациях «Спортивная семья», «Многодетная семья», «Приемная семья» и «Семейная династия».

День семьи любви и верности получил статус государственного относительно недавно – в 2008 году. Он приурочен памяти православных святых Петра и Февронии, канонизированных в XVI веке.

История их жизни приводится на портале «Культура.рф»:

Однажды князя Петра поразила страшная проказа. Все попытки излечить больного оказались тщетны: никто не мог справиться с недугом. Когда князь отчаялся и смирился, ему приснился вещий сон: привиделось Петру, что живет на свете девушка по имени Феврония, способная исцелить его. В отличие от Петра, приходившегося сыном муромскому князю Юрию, Феврония была из простой крестьянской семьи. Она жила вместе с отцом-пчеловодом в рязанской деревне Ласково. С малых лет изучала свойства растений и обладала даром целительтва, умела приручить даже диких зверей, и они слушались ее. Девушка удивительной красоты и доброты пришлась по сердцу юному князю, и он дал слово после выздоровления пойти с ней под венец. Феврония вернула князю здоровье. Но он, испугавшись неравного брака, не сдержал своего обещания жениться. Вскоре болезнь вернулась и с новой силой обрушилась на Петра. Когда гонцы во второй раз явились к Февронии, она не отказала в помощи и вновь исцелила юного князя. Раскаявшись, Петр женился на избавительнице и был с ней счастлив до конца дней. Как гласят предания, супруги всю жизнь чтили друг друга, жили без обмана, в мире и согласии.

Фото: Администрация города Иванова