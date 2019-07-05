Владимир Шарыпов вновь стал мэром Иванова и уволил чиновников

Сегодня утром Владимир Шарыпов во второй раз вступил в должность главы города Иванова. На торжественное мероприятие прибыли политики и общественные деятели. В церемонии принял участие и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

– Важной задачей является создание по-настоящему комфортной городской среды. Цель нашей совместной работы – повышение качества жизни граждан. Правительство Ивановской области готово оказать всемерную поддержку всем вашим положительным начинаниям и проектам, – такие слова произнес глава региона, поздравляя Владимира Шарыпова.

Как сообщает источник издания IvanovoNews, вступивший в должность Шарыпов уже произвел ряд кадровых перестановок. Своих должностей лишись первый заместитель главы администрации, два заместителя, начальники правового управления, ЖКХ, образования, муниципального контроля, комитетов молодежной политики и спорта, а также территориального общественного самоуправления.

Мэр Иванова избирается на 2,5 года. Но Шарыпов после состоявшегося сегодня торжественного вступления в должность пробудет на посту чуть больше 1 года – до того, как истекут полномочия действующего созыва Ивановской городской Думы.

На посту главы города Владимир Шарыпов с 2016 года. В прошлом месяце ему исполнилось 35 лет. Он родился в Иванове, окончил местный энергетический университет. Любит спорт и охоту. Женат и воспитывает дочь.

Фото: Администрация города Иванова