Центробанк выпустил монету, посвященную Костромской области

Сегодня, 3 июля, Центральный банк выпускает в обращение монету номиналом 10 рублей, посвященную Костромской области. Она изготовлена из недрагоценного метала и относится к серии «Российская Федерация».

Как сообщает пресс-служба Банка России, тираж монеты составляет 10 миллионов штук. Расплачиваться ей можно везде без каких-либо ограничений – никто не в праве отказаться принимать новые «костромские» 10 рублей.

Серия монет «Российская Федерация» посвящена субъектам страны. Ее начали чеканить с 2005 года, посвятив первый выпуск Ленинградской области.

Отметим, много денег коллекционеры за монеты с гербом Костромского региона не отдадут. Металлические деньги с таким большим тиражом стоят около 20-60 рублей за штуку. Если бы он был в 5-10 раз меньше, то стоимость одной монеты могла достигать нескольких тысяч рублей.