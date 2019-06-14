Теперь из Ярославля можно улететь в Краснодар

Первый рейс из Краснодара сегодня встретили в ярославском аэропорту Туношна. Цена билета в одну сторону начинается от 1180 рублей. Субсидироваться перелеты будут в рамках федеральной программы совместно с Правительством Ярославской области.

– Жители смогут комфортно и быстро добраться до места отдыха, побывать на курортах, которыми славится Краснодарский край. С другой стороны, Краснодар – крупный промышленный центр, поэтому новый маршрут будет способствовать развитию делового туризма, – приводятся слова заместителя председателя Правительства Ярославской области Максима Авдеева на портале регионального правительства.

Самолет приземлился днем, его по традиции встретили водяными арками – существуют версии, что она пришла в авиацию из флота, когда таким образом приветствовали в порту корабли из новых городов и стран, или из свадебной церемонии западных военных, когда те поднимали шпаги вверх напротив друг друга, как бы скрещивая оружие над женихом и невестой.

Самолеты будут отправляться по четвергам и воскресеньям. Перелет займет чуть меньше двух с половиной часов.

Отметим, «Собака.ru» рассказывала, что перевозкой пассажиров по этому направлению занимается компания «Азимут». Ее парк состоит из 9 самолетов, причем все – Sukhoi Superjet 100.

В статье использованы фотографии с портала Правительства Ярославской области