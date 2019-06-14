В Ярославле вновь борются с незаконными прогулками на лошадях

Прогулки на лошадях остаются проблемой для Ярославля. У животных нет свидетельств о том, что они здоровы и неопасны для людей, а водят их по городу несовершеннолетние. Кроме того, у организаций, которые ответственны за конные прогулки, нет регистрации.

Эти нарушения вновь вновь выявили полицейские, чиновники, ветеринары и сотрудники управления потребительского рынка, отправившиеся в рейд по улицам Ярославля.

– Нарушение правил ветеринарного освидетельствования угрожает безопасности детей, контактирующих с лошадьми, – приводятся слова главного специалиста регионального департамента ветеринарии Игоря Петавкина на сайте мэрии.

Нарушителей штрафуют, а подобные проверки с этой недели будут проходить каждый день. Отметим, активно бороться с лошадьми пытался бывший глава Ярославля Владимир Слепцов. Однако к ощутимым успехам это не привело. Животных обязаны доставлять на место катания в специальных перевозках, а контролировать прогулки должны только совершеннолетние. За лошадьми им необходимо убирать фекалии , что зачастую не делается.

Фото: Мэрия Ярославля