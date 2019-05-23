В Ярославле разбили мемориальную табличку, которая была установлена в память о Борисе Немцове на доме 20Б по улице Трефолева. Здесь политик жил после того, как был избран депутатом Ярославской областной Думы. Утром осколки заметили соседи.

Как сообщает «РИА-Новости», в полиции в курсе случившегося и сейчас проводится проверка. Сбитая сегодня табличка из розового мрамора – уже третья по счету на этом месте. Ее разместили в феврале 2019 года.

– На мой взгляд произошедшая ситуация не носит политического характера, все намного проще. Шла компания подвыпивших ребят, увидели табличку Немцова и разбили. Проблема в том, что в России нет уважения к истории и заслугам других людей. Не того уважения, о котором говорят по телевизору: о любви к родине, Ленину и Сталину. А того уважения, которое не позволяет интеллигентному человеку портить чужое имущество просто потому, что оно ему не нравится, – отметил в разговоре с изданием «Собака.ru» Филипп Кегелес, работавший с Борисом Немцовым в 2013-2015 годах.

До этого были еще две таблички – каждая появлялась и в итоге исчезала с фасада дома на улице Трефолева в 2016-2017 годах. Причем, претензии по поводу размещения первой высказывала мэрия Ярославля. Следующая табличка была просто украдена.

Известный российский политик Борис Немцов стал депутатом Ярославской областной Думы в 2013 году. Активно работал на постоянной основе. Инициировал антикоррупционные расследования в отношении первых лиц регионального правительства – они ушли в отставку.

27 февраля 2015 года Борис Немцов был застрелен в Москве.