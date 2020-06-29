С 1 июля в Костромской области начнут работу загородные лагеря отдыха и оздоровления детей

Детей готовы будут принять 7 загородных лагерей – 4 областных, 1 муниципальный и 3 частных. В связи с особыми эпидемиологическими условиями работа загородных центров отдыха и оздоровления детей в этом году будет организована в сокращённом режиме. Продолжительность смен составит 14 дней, а наполняемость будет уменьшена до 50% от привычной.

Ко всем загородным центрам Роспотребнадзор установил жёсткие требования. Главное из них – соблюдение карантина в течение всей смены. Все дети и сотрудники должны будут заехать в лагерь одномоментно, в первый день смены. Они не смогут покидать учреждение в течение 14 дней. Родители также не смогут посещать детей в течение двух недель.

Сотрудники будут допущены к работе только с результатами анализов на наличие антител к коронавирусной инфекции. Для детей обязательно наличие справок об отсутствии контактов с заболевшими. У взрослых – это технические и кухонные работники, педагогический состав – не будет выходных дней. Как и возможности покидать территорию загородного центра.



Особый момент в деятельности загородных центров – доставка продуктов питания. В этом аспекте неукоснительно должно соблюдаться требование к использованию средств индивидуальной защиты людьми, занятыми доставкой, и сокращение их контактов с сотрудниками лагеря при приёмке продуктов. Глава региона поручил все продукты в лагеря завезти единой партией.

Также Сергей Ситников призвал все ведомства, занятые организацией и проведением летней оздоровительной кампании, быть готовыми к чётким действиям при возникновении нештатных ситуаций. К таким, как выявление в лагере в течение смены инфицированных COVID-19.