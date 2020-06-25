«Решаем вместе»: жители Ивановской области выберут приоритетные направления расходов дополнительных средств бюджета региона

Высказать свое мнение относительно того, на какие сферы следует направить дополнительные средства, поступившие в бюджет Ивановской области, жители региона смогут на избирательных участках в дни Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Для этого стартует проект «Решаем вместе».

Напомним, в бюджет Ивановской области поступили дополнительные средства в объеме 710 млн рублей в результате соглашения Ивановского фонда поддержки малого предпринимательства с группой «ПРОДО». Их направят на реализацию социально значимых проектов. Губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским принято решение: какие именно это будут проекты, определят жители региона по итогам народного голосования. Предложено шесть направлений: здравоохранение, образование, спорт, культура, благоустройство и дороги.

Станислав Воскресенский Губернатор Ивановской области «Деньги в полном объеме – 710 миллионов – это долг, который был перед бюджетом Ивановской области, а также проценты и неустойка, ещё вчера во второй половине дня поступили. Эти средства не были запланированы, и я считаю, что мы должны обсудить с жителями Ивановской области, как их потратить. Есть несколько направлений, я предлагаю их выставить на народное голосование. Будут ли это объекты образования, культуры, спорта или здравоохранения, я считаю, решить должны именно жители Ивановской области»

Чтобы узнать мнение жителей Ивановской области запускается проект «Решаем вместе». Как сообщила заместитель председателя регионального правительства Ирина Эрмиш, каждый житель региона может высказать свое мнение о тех направлениях, которые он считает наиболее приоритетными для развития нашей области, в рамках народного голосования. Для этого достаточно прийти на свой избирательный участок в дни Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России с 25 июня по 1 июля включительно и высказать свою позицию на отдельном бланке. «Мнение людей будет решающим для того, чтобы распределить эти средства», – подчеркнула Ирина Эрмиш.