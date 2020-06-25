В Костроме вынесен приговор по уголовному делу о разбойном нападении на отель «Островский»

Прокуратура Костромы поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего костромича, который признан судом виновным в совершении ограбления отеля "Островский".

Напомним, что костромич 9 марта 2020 года пришел в отель «Островский» в медицинской маске на лице, где напал на девушку-администратора. Угрожая ей предметом, похожим на нож, он высказал угрозу убийством, открыл дверь сейфа, в замочную скважину которого был вставлен ключ, и похитил более 330 тыс. рублей.

Нападавший работал в отеле охранником, поэтому хорошо знал режим работы охраны и администратора, знал расположение сейфа.

Костромич пояснил, что денежные средства ему были нужны, чтобы рассчитаться с кредитами. Часть похищенных денежных средств у него изъята полицейскими.

Злоумышленнику назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, кроме того, судом с осужденного в пользу двух организаций, чьи денежные средства были похищены, и администратора, которая подверглась нападению, взысканы денежные средства в общем размере свыше 300 тыс. рублей.