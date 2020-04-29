Костромичи везут коронавирус из крупных городов: 13 новых случаев за сутки

По данным администрация региона, в Костромской области за минувшие сутки подтверждены еще 13 случаев заражения коронавирусом. Значительная часть инфицированных вернулись из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Коронавирус диагностирован у пяти костромичей, трех жителей Буя и Буйского района. Выявлено по два инфицированных в Шарье и Октябрьском районе. Один новый заболевший в пос. Красное-на-Волге. Заболевшие изолированы, большинство проходят лечение амбулаторно на дому.

По всем диагностированным случаям заболевания специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологические расследования. Граждане вернулись домой с уже диагностированным заболеванием.

Главный санитарный врач Костромской области, администрация региона обращают внимание на необходимость неукоснительного соблюдения режима самоизоляции, требований по защите органов дыхания, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

По состоянию на 29 апреля, в Костромской области коронавирусной инфекцией заболели 193 человека, из них выздоровели 20.