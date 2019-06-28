Ярославец победил в телеолимпиаде «Умники и умницы»: а вы ответите на эти три вопроса о театре?
Ответил без ошибок. Школьник из Ярославля Алексей Леонтьев стал победителем телеолимпиады «Умники и умницы», которая проходит на Первом канале. По традиции наградой стало зачисление в МГИМО – один из лучших вузов страны.
– Алексей Леонтьев – абсолютный победитель регионального финала, – так представил перед началом игры молодого человека ведущий программы Юрий Вяземский
Вопросы были посвящены Году театра в России. Леонтьев справился с ними без ошибок. Прямо в эфире ректор Московского государственного института международных отношений Анатолий Торкунов подписал приказ о зачислении ярославца и еще 11 победителей.
«Собака.ru» представляет вопросы, которые достались ярославцу.
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Правильный ответ: опера Михаила Глинки «Жизнь за царя». На представления свозили юных кадетов и воспитанниц Смольного института
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Правильный ответ: первая – «Ревизор» Николая Гоголя, вторая – «Не в свои сани не садись» Александра Островского.
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Правильный ответ: Александринский и Мариинский в Петербурге, а также Большой и Малый театры в Москве. Подчинялись они министру императорского двора.
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