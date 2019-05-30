Алексей Овчинин впервые побывал в открытом космосе

Первый выход в 2019 году выход в открытый космос прошел успешно. Вместе с командиром МКС Олегом Кононенко за борт отправился и космонавт из Рыбинска Алексей Овчинин. Если для Кононенко это уже пятый выход за пределы орбитальной станции, то для жителя Ярославской области – первый.

О том, что все запланированные задачи были выполнены, сегодня сообщил «Роскомос». За 6 часов и 1 минуту россияне провели демонтаж и корректировку ряда технических устройств, кабелей и измерительных блоков. Очистили иллюминаторы малого исследовательского модуля «Поиск», а также взяли с его поверхности пробы-мазки, чтобы оценить подвергается ли станция микроповреждениям в космосе.

Свой выход россияне посвятили Алексею Леонову – первому человеку в мире, побывавшему в открытом космосе. Дважды Герою СССР сегодня исполняется 85 лет.

На их скафандрах были размещены надписи ««Леонов № 1» и «С днем рождения, Алексей Архипович». За борт взяли и фотографию Леонова, которую затем собираются подарить юбиляру.

Напомним, ранее «Собака.ru» подробно рассказывала о полете Алексея Овчинина на МКС, который получился лишь со второй попытки. Первая закончилась аварийной посадкой.

Фото: «Роскомос»