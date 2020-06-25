Ярославский технический университет вошел в сотню лучших российских вузов по оценке «Forbes»

Ярославский технический университет вошел в рейтинг «Forbes» «100 лучших вузов России», заняв 85-ю строчку в списке.

Оценка высших учебных заведений проводилась по нескольким параметрам, в их числе – «Качество образования», «Качество преподавателей» и «Качество выпускников». Последний основывался на масштабном исследовании мнения работодателей. Учтены ответы представителей 59 крупнейших компаний России. Именно по данной метрике у ЯГТУ наилучший показатель.

Ирина Лоханина Советник губернатора Ярославской области "Ярославская область имеет устойчивые позиции по качеству высшего образования, что подтверждает участие наших вузов в ряде российских рейтингов. Очень приятно, что ЯГТУ высоко оценен в рейтинге, составленном на основе показателей Министерства науки и высшего образования и с учетом мнения работодателей. Это отражает конкурентоспособность наших выпускников.



ЯГТУ основан в 1944 году, сейчас в его составе восемь факультетов, на которых учатся более пяти тысяч студентов.