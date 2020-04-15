Стали известны новые сроки экзаменов в 9-х классах

Сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) сдвинули из-за эпидемии коронавируса. Ранее Минпросвещения сообщало, что начало ЕГЭ перенесли с 25 мая на 8 июня, а ОГЭ — с 22 мая на 9 июня.



Рособрнадзор также рекомендовал региональным комиссиям отменить экзамены по выбору для девятиклассников в этом году. Обязательными предметами для сдачи останутся математика и русский язык. В ведомстве считают, что это позволит сократить количество пунктов и дней проведения ОГЭ.