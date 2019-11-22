«Роль женщины в бизнесе»

29 и 30 ноября в Цифровом Деловом Пространстве состоится главное событие этой осени - Всероссийская Премия и Форум «Woman Who Matters – 2019»

В третий раз, на главном женском бизнес-форуме соберутся: CEO крупных российских и зарубежных компаний, PR специалисты, блогеры, дизайнеры, женщины-инфлюенсеры в digital – среде, HR-директора, предприниматели, многократные олимпийские чемпионы, кинематографы, теле- и радиоведущие и журналисты. На основной женской платформе, два дня будут проходить выступления лидеров мнений; обсуждаться лучшие кейсы и практики компаний-лауреатов Премии.

Необходимость освещения проектов компаний, созданных для женщин в целом, и, самими женщинами в частности, становится все более актуальной, в связи с остро стоящим вопросом решения проблем гендерного разнообразия в компаниях и бизнесе.

В качестве спикеров к участию в Форуме приглашены: Ляйсан Утяшева, телеведущая, модель, бизнес-леди, легенда российской гимнастики, Александр Цыпкин, писатель, эксперт по стратегическому PR, модератор, Евгения Тюрикова, глава Sberbank Private, Николай Усков, редакционный директор Forbes, Вирджиния Тан,основательница LeanIn China, учредитель международного конкурса She Loves Tech и главный партнер фонда Teja fund, Андрей Кришнев, генеральный директор Nike Россия, Наталья Шкулева, бренд-директор ELLE, Президент «Hearst Shkulev Media», Лаура Джугелия, главный редактор Peopletalk Александра Митрошина, блогерка, общественный деятель, София Азизян, партнер EY, руководитель практики аудиторских услуг, Центральная, Восточная, Юго-Восточная Европа и Центральная Азия, руководитель программы «Деловые женщины» в России, Анастасия Кучерена, юрист, бизнес консультант, основатель консалтинговой компании Кучерена групп, преподаватель университета синергия, Александр Добровинский, адвокат, писатель, коллекционер, Анатолий Кучерена, российский адвокат, доктор юридических наук, профессор, председатель Общественного совета при МВД РФ, Валерия, эстрадная певица, Иосиф Пригожин, российский музыкальный продюсер.

На бизнес-форуме, также пройдет блок дискуссий, посвященных тематикам: age diversity, инклюзии и многообразным командам, организованный первой в России Ассоциации «Равные права и равные возможности». На сегодняшний день, направления многообразия и вовлеченности, внесены в глобальную повестку дня всех ключевых международных организаций.

«Любые изменения, тем более затрагивающие многих людей, требуют совместных усилий и координации. При этом тема равных прав особенно важна тем, что, создавая лучшие условия для людей, мы создаем лучшие условия и для бизнеса», - озвучила главную идею, Президент Ассоциации Анна Рудакова.

В рамках Форума, будет вручена Премия компаниям, которые внесли значительный вклад в устранение стереотипов по отношению к женской карьере, занимающиеся популяризацией идей гендерного разнообразия, и привлечением внимания к вкладу женщин в различные сферы деятельности.

«Множество женщин стремятся реализовать себя в бизнесе. Мы – не просто премия. Мы агрегатор, который собирает по России различные проекты для женщин, про женщин и о женщинах. Собираем и рассказываем о них всей стране, чтобы как можно больше людей знали о них. В том числе и женщины, находящиеся в поиске работы. Для них присутствие такой компании в нашем рейтинге станет дополнительным критерием для выбора. Поэтому, я думаю, что тема поддержки женщин будет постепенно развиваться и становиться модной в России», - комментирует основатель и директор Форума и Премии «Woman Who Matters» Анна Рудакова.

Участниками Премии в этом году стали крупные компании, такие как: Буарон, Алкон, Vladi Collection, Александра Митрошина, UBS, Bulgari, IBM, Diageo, British American Tobacco, Mastercard, АО Росэлектроника, Marketing Division. Это лишь малая часть списка участников масштабного события.

Партнер Форума - международная платёжная система Mastercard, партнер Премии - Bulgari.

Партнер Премии и Форума «Woman Who Matters» - WhenSpeak, сервис-платформа для интерактивного взаимодействия с аудиторией. WhenSpeak является уникальной веб-платформой для голосования, тестов, вопросов спикеру, трансляции синхронного контента в телефонах, общения и игр, видеотрансляций. Сервис позволяет сделать общение удобнее, а обмен опытом более интерактивным и комфортным для участников Премии и Форума.

«Woman Who Matters» - это всероссийская премия, нацеленная на выявление и освещение лучших проектов, практик и программ российских и зарубежных компаний в отношении женщин. Это премия о женщинах, для женщин и про женщин.

Купить билет на Форум «Woman Who Matters» можно здесь