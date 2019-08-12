В финале музыкального фестиваля под Переславлем выступил «Сплин»

Под Переславлем завершился музыкальный фестиваль «Летчик. Дача. Лето». Его финалом стало выступление группы «Сплин». Прозвучали главные песни коллектива: «Линия жизни», «Выхода нет», «Новые люди», «Романс», «Мое сердце» и другие. Появления на сцене фронтмена Александра Васильева ждали многие.

Изначально планировалось, что хедлайнером станет «ДДТ». Однако Юрий Шевчук вынужден был отменить выступление – у него умерла мама, а в этот день проходили похороны. Организаторы внесли изменения в список исполнителей. Вместо «ДДТ» на сцену вновь вышел Дельфин, а также группа SHORTPARIS, уже отыгравшие на фестивале 9 августа – в день его открытия.

«Собака.ru» рассказывала, что фестиваль посвящен 20-летию легендарного московского клуба «Китайский Летчик Джао Да». На его площадке давали свои первые концерты музыканты, имена которых широко известны сегодня. Например, Сергей Шнуров пел песни, запрещенные исполнять публично. – Фестиваль «Летчик. Дача. Лето» мы будем проводить на ежегодной основе. Сейчас мы задумываемся о том, чтобы, возможно, придумать какой-то зимний фестиваль. Такое ноу-хау. Потому что никто еще в России, по-моему, открытых зимних фестивалей не проводит. Это было бы интересно, – рассказала Лина Цу, одна из организаторов проекта.

Вымокшая и вытоптанная земля под ногами – единственное, что могло огорчить поклонников музыки в эти дни. С пятницы по воскресенье в рамках фестиваля выступили около 30 музыкантов. Среди них также Noize MC, Пелагея, Найк Борзов, «Кирпичи», Tequilajazzz, «АлоэВера», Billy's Band. Состоялся фестиваль на территории загородного эко-комплекса «Джао Да!ча». Компания «Технопром» вкладывает в его строительство более 1 миллиарда рублей.

Соглашение с инвестором этим летом подписал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. В рамках пресс-тура, организованного региональным департаментом туризма, журналистам и блогерам показали уже имеющуюся инфраструктуру.