Глава Ярославля пишет в соцсетях чаще, чем почти все мэры России

Лидером рейтинга стал мэр Москвы Сергей Собянин. На втором месте – глава Ярославля Владимир Волков. Агентство Digital Guru проанализировало то, как часто делают публикации в социальных сетях руководители городов страны.

Анализировали эксперты аккаунты во «ВКонтакте», Facebook, а также Instagram, который оказался любимой площадкой для самовыражения мэров, глав администраций и сити-менеджеров России. Однако Владимир Волков, судя по представленным данным, больше предпочитает социальную сеть Марка Цукерберга.

Внимание было уделено и вовлеченности. Лишь во «ВКонтакте» публикации Владимира Волкова вызывают эмоции у читателей – третье место в рейтинге. Лидерами в разных соцсетях стали мэр Иркутска Владимир Бердников, мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Ранее «Собака.ru» рассказывала, что глава Ярославля одним из первых осмотрел новые автобусы, которые скоро выедут на улицы города.