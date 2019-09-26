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Стало известно, как украсят Ярославль к Новому году

Новогодние украшения Ярославля в этот раз будут выполнены в бело-синей гамме. Центром гуляний вновь станет Советская площадь. Здесь же появится резиденция Деда Мороза. Городские власти уже начали подготовку к главному зимнему празднику. 

На улицах появятся гирлянды, световые консоли, декоративные конструкции. Здания подсветят. Новогодние ели установят в каждом районе – на площадях, в парках и около торговых центров. 

Как сообщают в мэрии, город должны полностью украсить к 10 декабря.

Ранее «Собака.ru» рассказывала, что в ярославском общественном транспорте скоро начнут тестировать систему безналичной оплаты проезда

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Автор: ysobolev
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