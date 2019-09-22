Стало точно известно, когда в Ярославле включат отопление
С 24 сентября в Ярославле начнется отопительный сезон. В этот день батареи станут горячими в социальных учреждениях – среди них школы, детские сады, больницы, объекты культуры и спорта. С 27 сентября тепло поступил в жилые дома и административные здания.
Соответствующее постановление, которое уже вступило в силу, подписал мэр Владимир Волков. Обычно в первые дни возможны перебои. С претензиями и вопросам можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 40-40-40. Или напрямую в управляющие компании.
Согласно прогнозу центра «ФОБОС», температура воздуха в Ярославле в ближайшую неделю будет опускаться ночью до 0 градусов. Не предвидится и солнечных дней. Непродолжительное потепление случится в конце сентября.
Ранее «Собака.ru» рассказывала, что с 1 октября в Ярославле заметно повышается стоимость проезда в общественном транспорте.
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