В Ярославле могут построить пешеходный мост через Которосль

Пешеходный мост от Парка Тысячелетия до места на Московском проспекте, где раньше стояла заброшенная гостиница «Чайка», может появиться в Ярославле.

Об этом напомнил мэр Владимир Волков. Когда осуществится план – неизвестно. На это потребуется не один год. Сейчас «Чайка» снесена – на ее месте компания «Тензор» строит IT-центр.

Ранее «Собака.ru» рассказывала, что предварительные работы по строительству моста через Волгу начались в Костроме – масштабный и дорогой проект обсуждался не одно десятилетие.