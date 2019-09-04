Памятник потерянному «айфону» сбивает с толку ярославцев
Сегодня в Ярославле появился памятник потерянному «айфону». Многие прохожие его приняли за настоящий, пытаясь оторвать от земли. Арт-объект возле своего заведения установил ярославский ресторатор Ян Левин.
«Памятник» представляет собой отполированный металлический брусок, толщина и длина которого визуально схожи с оригинальным устройством от Apple. Он вмонтирован в тротуарную плитку около одного из заведений Яна Левина на улице Советской.
Некоторые люди, проходящие мимо, пытаются поднять «смартфон», и какое-то время оказываются обескураженными.
– В землю под телефоном уходит приваренный длинный штырь, и с нахрапа «айфон» не поднять, хотя кто уже только за последние дни не пытался, – пишет Ян Левин на своей странице в Facebook.
По словам Левина, идея установить такой объект появилась год назад. На «памятнике» выгравирован логотип, название, отверстия камеры и вспышки и даже внизу есть информация о сертификации.
Ранее Левин – у другого своего заведения на улице Собинова – установил памятник потерянному бумажнику. Его тоже неоднократно пытались забрать себе прохожие, опрометчиво радуясь денежной находке.
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Фото: Ян Левин
«Собака.ru» писала и о другой инициативе ярославского ресторатора – превратить затонувший скандальный дебаркадер недалеко от центра города в местную достопримечательность.
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