Памятник потерянному «айфону» сбивает с толку ярославцев

Сегодня в Ярославле появился памятник потерянному «айфону». Многие прохожие его приняли за настоящий, пытаясь оторвать от земли. Арт-объект возле своего заведения установил ярославский ресторатор Ян Левин.

«Памятник» представляет собой отполированный металлический брусок, толщина и длина которого визуально схожи с оригинальным устройством от Apple. Он вмонтирован в тротуарную плитку около одного из заведений Яна Левина на улице Советской.

Некоторые люди, проходящие мимо, пытаются поднять «смартфон», и какое-то время оказываются обескураженными.