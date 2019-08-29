В Ярославле появится новый трамвай – номер девять

В Ярославле появится новый трамвайный маршрут. Уже со 2 сентября. Он будет курсировать под девятым номером из центра в Брагино – от улицы Свердлова до улицы Блюхера.

Отправление трамвая из Брагино запланировано по будням в 6:20, из центра – в 6:57. По выходным – в 7:52 и 8:30 соответственно. Последний трамвай уедет со Свердлова ближе к 8 часам вечера, а с Блюхера – чуть позже 7 часов. Интервал движения около 20 минут. Большой перерыв в расписании предусмотрен после утреннего часа пик до послеобеденного времени.

Введение маршрута позволит облегчить сложившуюся транспортную ситуацию в Брагино – там ремонтируют Тутаевское шоссе, поэтому многие жители каждый день оказываются заложниками пробок.

Ранее «Собака.ru» рассказывала, что руководитель «Яргорэлектротранса» задумал вернуть в город исторический трамвайный маршрут. Рельсы могу проложить через площадь Волкова.