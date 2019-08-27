В Ярославле будут поднимать затонувший в Волге скандальный дебаркадер
Трехэтажный замок, представляющий собой ресторанный комплекс, утонул в выходные – в ходе его транспортировки возникала пробоина. Сейчас водолазы устанавливают точную причину случившегося. Под водой находится большая часть сооружения – виден лишь последний этаж из трех.
Проверку ведет Ространснадзор. К проблеме подключилось МЧС. Сегодня состоялось заседание областной комиссии по чрезвычайный делам. Как сообщает ИА REGNUM, дебаркадер со дна будут поднимать – это возможно. Решение вопроса возьмет на себя собственник – известно, что им владеет столичный ресторатор.
Пострадавших в результате инцидента нет – объект был пустой. Существовало опасение, что дебаркадер может представлять угрозу для перемещающихся по Волге судов. Однако, по сообщению издания «7x7», природоохранная прокуратура помех для судоходства не выявила.
Еще прошлой осенью этот замок установили на Волжской набережной. Его доставили сюда из Москвы. Своей яркой расцветкой и незамысловатой архитектурой дебаркадер вызвал недовольство градозащитников, урбанистов и многих жителей.
– В самих дебаркадерах и вообще строениях на воде нет ничего плохого. Просто относиться к ним надо так же, как и к обычным зданиям. Их стилистика, архитектура должны гармонировать с окружением. Можете вы себе представить, чтобы нелепый пёстрый дворец из провинциального парка аттракционов появился на Красной площади? Нет, конечно. А вот на реке взгромоздить уродца – обычное дело, – пишет журналист Илья Варламов.
Позже замок увезли на противоположный берег – к деревне Парково. Озвучивалась версия, что решение принял губернатор Дмитрий Миронов. Около того места ресторанный комплекс и пошел ко дну.
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