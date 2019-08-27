В Ярославле будут поднимать затонувший в Волге скандальный дебаркадер

Трехэтажный замок, представляющий собой ресторанный комплекс, утонул в выходные – в ходе его транспортировки возникала пробоина. Сейчас водолазы устанавливают точную причину случившегося. Под водой находится большая часть сооружения – виден лишь последний этаж из трех.

Проверку ведет Ространснадзор. К проблеме подключилось МЧС. Сегодня состоялось заседание областной комиссии по чрезвычайный делам. Как сообщает ИА REGNUM, дебаркадер со дна будут поднимать – это возможно. Решение вопроса возьмет на себя собственник – известно, что им владеет столичный ресторатор.

Пострадавших в результате инцидента нет – объект был пустой. Существовало опасение, что дебаркадер может представлять угрозу для перемещающихся по Волге судов. Однако, по сообщению издания «7x7», природоохранная прокуратура помех для судоходства не выявила.