На выезде из Ярославля построят мост за миллиард

На участке Костромского шоссе в Ярославле построят путепровод через железнодорожные пути. Начальная цена контракта – 1,17 млрд. рублей. Объект появится в районе Липовой горы к 2022 году.

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Сейчас на этом месте пробки – движение на шоссе останавливается, когда его пересекает какой-либо поезд. Новый объект должен исправить ситуацию. Длина путепровода составит 141 метр, а реконструируют рядом с ним 1,9 километра дорожного полотна. Это следует из описания на сайте госзакупок. Отметим, дорога «Ярославль – Кострома» – участок федеральной трассы М-8.