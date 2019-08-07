По Ярославлю будут ездить современные автобусы
В Ярославль прибыли 10 новых автобусов. Скоро они выедут на городские улицы. Низкопольные машины, вмещающие 75 пассажиров, снабжены кондиционерами, камерами видеонаблюдения, информационными экранами и электронными маршрутными указателями. Могут опускаться на остановках, чтобы людям было удобнее зайти в салон.
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Фото: Мэрия Ярославля
– Сегодня мы сделали еще один шаг в деле модернизации городского пассажирского транспорта. Сейчас его состояние вызывает немало нареканий со стороны ярославцев, поэтому мы делаем все возможное, чтоб изменить ситуацию к лучшему, – приводятся мэра Ярославля Владимира Волкова на официальном портале города.
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Фото: Мэрия Ярославля
Внутри ЛиАЗов – специальные площадки для маломобильных пассажиров и тех, кто едет с детскими колясками. Планируется, что до конца 2019 года ярославское автотранспортное предприятие закупит еще 40 новых автобусов.
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