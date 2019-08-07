По Ярославлю будут ездить современные автобусы

– Сегодня мы сделали еще один шаг в деле модернизации городского пассажирского транспорта. Сейчас его состояние вызывает немало нареканий со стороны ярославцев, поэтому мы делаем все возможное, чтоб изменить ситуацию к лучшему, – приводятся мэра Ярославля Владимира Волкова на официальном портале города.