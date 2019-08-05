В Иванове выступит знаменитая пилотажная группа «Русь»

Над Ивановом поднимутся реактивные самолеты. Показательные выступления авиационной группы высшего пилотажа «Русь» пройдут 10 августа в рамках военно-патриотического праздника «Открытое небо». Он состоится на территории аэродрома «Иваново – Северный» в 7 километрах от центра города, поэтому полеты, возможно, будут видны из разных районов.

На «Отрытом небе» будут представлены 8 танков и прочая техника. Ивановские военные дадут познакомиться с вооружением всем пришедшим. Свою экспозицию представит «Роскосмос». Ожидается, что состоятся лекции и мастер-классы космонавтов. Взлетит над аэродромом не только «Русь», но и другая авиация. Также заработает спортивная площадка – воркаут, кроссфит, единоборства, фитнес, пейнтбол, шахматы и игровые виды спорта. Все желающие даже смогут сдать нормы ГТО.