В Иванове выступит знаменитая пилотажная группа «Русь»
Над Ивановом поднимутся реактивные самолеты. Показательные выступления авиационной группы высшего пилотажа «Русь» пройдут 10 августа в рамках военно-патриотического праздника «Открытое небо». Он состоится на территории аэродрома «Иваново – Северный» в 7 километрах от центра города, поэтому полеты, возможно, будут видны из разных районов.
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Фото: Михаил Сырица
На «Отрытом небе» будут представлены 8 танков и прочая техника. Ивановские военные дадут познакомиться с вооружением всем пришедшим. Свою экспозицию представит «Роскосмос». Ожидается, что состоятся лекции и мастер-классы космонавтов. Взлетит над аэродромом не только «Русь», но и другая авиация. Также заработает спортивная площадка – воркаут, кроссфит, единоборства, фитнес, пейнтбол, шахматы и игровые виды спорта. Все желающие даже смогут сдать нормы ГТО.
– 10 августа будет организовано движение 80 специальных автобусов. Точками отправления станут бульвар Кокуй, площадь Победы, торговый комплекс «Ясень» и торговый комплекс «Лента» на Карла Маркса. Работа общественного транспорта в направлении аэродрома «Северный» будет организована в обычном режиме, – сообщается на сайте Правительства Ивановской области.
Праздник «Открытое небо» впервые прошел в 2002 году. Прошлым летом его посетили около 100 тысяч человек.
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