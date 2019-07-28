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Лось, проплывший в центре Ярославля, удивил горожан

От нового моста через Которосль до старого. В центре Ярославля по реке проплыл лось, чем удивил рыбаков, находившихся на берегу. Видео опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» Дмитрий Панкратов.

– Это жара, конечно! – комментирует происходящее автор. 

После того, как животное доплывает до моста, соединяющего Богоявленскую площадь и Московский проспект, оно разворачивается и движется обратно – за мост, ведущий к проспекту от Которосльной набережной. Там в растительности лось и скрывается.

Ярославцы отнеслись к такому заплыву с юмором.

– Лось ваще обнаглел, там же запретили купаться, – пишет Сергей Орехов в группе «Подслушано в Ярославле».

Примечательно, что другой участник сообщества, Павел Олейников, поделился в комментариях видео, где лось приплывает на центральный пляж. 

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Автор: ysobolev
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