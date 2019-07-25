Водопроводную воду в Костроме больше не очищают хлором

Новая система обеззараживания воды введена в эксплуатацию на «Костромагорводоканале». Она позволила отказаться от очистки воды хлором. Теперь вместо него используют другой химический элемент – гипохлорит натрия. Он гораздо безопаснее.

Переоборудование насосно-фильтровальной станции обошлось в 13,5 миллионов рублей. Таким образом завершился пятилетний процесс ее модернизации.

– В прошлом году в развитие и совершенствование водохозяйственной сети было вложено 264 миллиона рублей. Ещё 140 миллионов – с начала этого года, – рассказал глава городской администрации Алексей Смирнов.

Перемены оценил и глава региона Сергей Ситников. Планируется, что если «Костромагорводоканал» будет в таком же темпе модернизировать свои мощности и трубопроводы, то через 10 лет удастся забыть про какие-либо аварии на сетях – вода будет поступать жителям Костромы бесперебойно.