Костромской парк «Берендеевка» стал примером лучшего благоустройства в России

Министерство строительства и ЖКХ включило благоустройство парка «Берендеевка» в перечень лучших практик, реализованных в России за минувший год. Также в списке – благоустройство Соборной горы в поселке Судиславль. Документ с подписью министра Владимира Якушева опубликован на сайте федерального ведомства.

Костромской парк «Берендеевка» отремонтирован в прошлом году. Здесь разместили детские и спортивные площадки, уличные тренажеры, полосу препятствий, скейт-парк. На территории проложены пешеходные дорожки, расположены скамьи, появилось освещение. Стоимость работ – более 70 миллионов рублей.

Благоустройство Соборной горы в Судиславле обошлось в существенно меньшую сумму – 400 тысяч рублей. На исторической территории появились смотровые площадки, к котором ведет новая лестница. Наверху – уложенная плиткой зона, откуда открывается вид на поселок.