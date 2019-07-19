Видео того самого момента: ярославское колесо обозрения резко закрутилось в другую сторону

На кадрах видно, что сперва колесо вращается спокойно. В какой-то момент замедляется, останавливается, а после с гораздо большей скоростью начинает движение назад. Это испугало находившихся в кабинах людей – по ощущениям одной из посетительниц колесо начало вращаться примерно в 10 раз быстрее, чем обычно.

– Из-за последующего отказа двух приводов произошёл перегруз колеса с одной стороны, в следствии чего произошло последующее срабатывание защитной автоматики и остановка колеса. Система безопасности сработала безупречно и дала команду на торможение. Так как кратчайший путь для эвакуации посетителей находился в противоположном направлении от обычного направления движения аттракциона, операторами было принято решение о реверсивном вращении в обратную сторону. Именно по этой причине многие, возможно, заметили вращение колеса обозрения в противоположную сторону, – сообщается в комментарии.

Однако, судя по опубликованному видео, это вращение в обратном направлении было трудно не заметить. Управляющие аттракционом также отметили, что никто из посетителей не пострадал: «люди выходили из кабинок с улыбками и шутками». Всем предложили бесплатные билеты и возврат денег.

Сейчас технические специалисты уверяют, что с колесом все в порядке. Оно работает в обычном режиме.