Сыр в обмен на театр: Кострома подружится с городом Ярославской области

Кострома и Данилов будут сотрудничать в разных направлениях. Такое решение принято на встрече руководства городов.

Планируется, что даниловские ремесленники, сыровары, производители молочной продукции и местная птицефабрика будут участниками костромских праздничных и постоянных ярмарок.

В ответ Кострому пригласили принять участие в театральном фестивале памяти Юрия Любимова. Данилов – родной город знаменитого режиссера и артиста, создателя московского Театра на Таганке.

Фото: Татьяна Кучарина

– Перспективным и полезным может стать взаимодействие образовательных организаций двух городов. Это обмен опытом в рамках развития популярных образовательных направлений: например, в обучении школьников робототехнике. Ещё одна точка соприкосновения – образовательный туризм, который развивается в обоих регионах, – сообщается на сайте Администрации Костромы.

Официальный документ об установлении сотрудничества будет подписан 17 августа во время Дня города Данилова.