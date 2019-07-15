Сыр в обмен на театр: Кострома подружится с городом Ярославской области
Кострома и Данилов будут сотрудничать в разных направлениях. Такое решение принято на встрече руководства городов.
Планируется, что даниловские ремесленники, сыровары, производители молочной продукции и местная птицефабрика будут участниками костромских праздничных и постоянных ярмарок.
В ответ Кострому пригласили принять участие в театральном фестивале памяти Юрия Любимова. Данилов – родной город знаменитого режиссера и артиста, создателя московского Театра на Таганке.
Фото: Татьяна Кучарина
– Перспективным и полезным может стать взаимодействие образовательных организаций двух городов. Это обмен опытом в рамках развития популярных образовательных направлений: например, в обучении школьников робототехнике. Ещё одна точка соприкосновения – образовательный туризм, который развивается в обоих регионах, – сообщается на сайте Администрации Костромы.
Официальный документ об установлении сотрудничества будет подписан 17 августа во время Дня города Данилова.
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