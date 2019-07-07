Москва – Иваново: «Ласточки» перевезли полмиллиона пассажиров

С начала этого года поезда «Ласточка», которые соединяют Иваново и Москву, перевезли 413,4 тысячи пассажиров. Только в июне поездами воспользовались около 80 тысяч человек – в РЖД сообщают, что это почти в два раза выше, чем в 2018 году.

«Ласточки» отправляются каждый день: утром, днем, вечером и ночью. Средняя их заполняемость – 87,5%. Маршрут появился в марте 2018 года. С этот момента поезда перевезли 886 тысяч пассажиров.